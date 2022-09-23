Москва, , 10:28 — REGNUM Для развития в России внутренней конкуренции экономический блок правительства РФ должен уделить внимание трем важным моментам: поддержке инновационной деятельности, разработке стандартов качества и подготовке профессиональных и конкурентоспособных сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила профессор департамента логистики и маркетинга финуниверситета при правительстве РФ Ирина Меркулина. Так она прокомментировала высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что отсутствие конкуренции из-за рубежа должно быть скомпенсировано внутренней конкуренцией.

Инновации

«Те компании, которые генерируют инновации в производственной, маркетинговой, финансовой, технологической или других сферах деятельности, обладают конкурентными преимуществами и могут конкурировать на любом рынке, в том числе и на внутреннем, — сказала Меркулина. — Разработка стандартов качества повышает требования к производственным процессам, которые компании будут оптимизировать, если хотят выпускать качественную продукцию. Если одна компания выпускает качественную продукцию, то другие будут вынуждены стремиться к такому же качеству, иначе потеряют покупателя».

По ее словам, подготовка профессиональных и конкурентоспособных специалистов является необходимым условием для обеспечения инновационной деятельности и деятельности по разработке стандартов качества.

«Такой подход обеспечит конкурентные условия развития бизнеса в России, будет способствовать созданию нового бизнеса и новых организационных форма его реализации», — подчеркнула Меркулина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ для развития внутренней конкуренции надо начинать с мер по либерализации и поддержки рынка в целом.

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