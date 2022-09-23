Москва, , 10:27 — REGNUM В Новой Москве первый этап программы реновации выполнен на треть. В новостройки переселились более 3 тыс. человек, еще около 650 жителей находятся в процессе переезда, сообщили 23 сентября в Стройкомплексе.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

​До конца 2024 года в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) переезжать в новые квартиры по реновации начнут еще 6,5 тыс. человек.

Всего в Новой Москве в программу реновации включен 251 дом. В них проживает более 22 тыс. человек. Для переселения в ТиНАО подобрано 13 стартовых площадок.

Как сообщало, в Москве с начала реализации программы реновации готовы к переселению 90,4 тыс. жителей из 531 пятиэтажки.

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