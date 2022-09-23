Ереван, , 10:26 — REGNUM Обвинения Баку в адрес вооружённых сил (ВС) Армении не соответствуют действительности. Об этом 23 сентября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сообщение, которым поделилось минобороны Азербайджана, является дезинформацией», — написал он.

Ранее в минобороны Азербайджана сообщили, что ВС Армении якобы обстреливали азербайджанские позиции с вечера 22 сентября до утра 23 сентября. До этого в минобороны Армении обвинили азербайджанскую сторону в обстрелах, якобы произошедших сегодняшним утром.

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