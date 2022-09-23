Солнечный, Хабаровский край, 23 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Хабаровском крае вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц, причастных к гибели детей на пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в 2019 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокураты региона.

27.mchs.gov.ru Пожар в «Холдоми»

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Владелец лагеря Виталий Бурлаков и директор «Холдоми» Максим Кузнецов признаны виновными в совершении преступления — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Начальник районного отдела МЧС России Эдуард Новгородцев признан виновным в халатности. Уголовное дело в отношении него возбуждено по результатам прокурорской проверки.

Обвинительное заключение по делу утверждал заместитель Генерального прокурора РФ.

В суде установлено, что ночью 23 июля 2019 года в одной из палаток стационарного лагеря произошло возгорание оставленного без присмотра включенного тепловентилятора. В результате интенсивного распространения пламени погибло четыре ребёнка. Еще шестерым несовершеннолетним причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Причинами пожара послужили нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательного прибора, отсутствие в лагере инструкции о действии персонала по эвакуации людей при пожаре, не выдача персоналу средств индивидуальной защиты.

В свою очередь Новгородцев проявил недобросовестное и небрежное отношение к службе, поскольку не принял должных мер по выявлению и пресечению допущенных нарушений требований пожарной безопасности.

Суд, с учетом позиции гособвинителя, назначил Бурлакову наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних сроком на три года, Кузнецова приговорили к восьми годам, с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних сроком на три года, Новгородцев получил четыре года.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 3 декабря начался судебный процесс по уголовному делу, связанному с гибелью детей в «Холдоми».

Гособвинение просило суд назначить от пяти до восьми лет лишения свободы обвиняемым.