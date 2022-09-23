Чебоксары, 23 сентября 2022, 10:24 — REGNUM В Чувашии могут увеличить разницу в цене между наличной и безналичной оплатой проезда в общественном транспорте, чтобы стимулировать оплату картами и «обелить всю выручку». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил министра транспорт Владимир Осипов на сессии Госсовета Чувашии.
При обсуждении одного из вопросов депутат Сергей Семенов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») поднял вопросы тарифной разницы между наличной и безналичной оплатой, а также обратил внимание на разные тарифы на проезд в маршрутках в одном направлении. Он поинтересовался, «не легче ли сделать одну сумму».
Министр транспорта высказал мнение, что тарифную разницу между наличной и безналичной оплатой следует увеличить. В Чебоксарах, к примеру, проезд по карте составляет 26 рублей, при оплате наличными — 29 рублей.
Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии планируют провести транспортную реформу. На первом этапе это коснётся Чебоксарской агломерации. Радикальное изменение может пройти на маршруте Чебоксары — Новочебоксарск, где все автобусы предлагают заменить троллейбусами. Также транспортная реформа предполагает сокращение маршрутов и их перевод на регулируемые тарифы, введение единых проездных, включение бесплатных пересадок (60/90 минут).
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