Чебоксары, , 10:24 — REGNUM В Чувашии могут увеличить разницу в цене между наличной и безналичной оплатой проезда в общественном транспорте, чтобы стимулировать оплату картами и «обелить всю выручку». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил министра транспорт Владимир Осипов на сессии Госсовета Чувашии.

Проезд в общественном транспорте Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При обсуждении одного из вопросов депутат Сергей Семенов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») поднял вопросы тарифной разницы между наличной и безналичной оплатой, а также обратил внимание на разные тарифы на проезд в маршрутках в одном направлении. Он поинтересовался, «не легче ли сделать одну сумму».

Министр транспорта высказал мнение, что тарифную разницу между наличной и безналичной оплатой следует увеличить. В Чебоксарах, к примеру, проезд по карте составляет 26 рублей, при оплате наличными — 29 рублей.

«Чтобы перейти на безналичный расчёт, в дальнейшем, конечно, эту разницу нужно сделать, наверное, даже больше для того, чтобы стимулировать людей переходить на безналичный расчёт и обелять всю выручку.

Что касается тарифов, то без внедрения регулируемых тарифов, пока мы полностью не перейдём на контрактную основу со всеми перевозчиками, создать единую тарифную систему будет невозможно. Только при наличии регулируемых тарифов можно создать единое билетное меню и сделать таким образом, чтобы человек, который едет из Новочебоксарска в Чебоксары, мог даже воспользоваться пересадочным абонентом в течение 60 или 90 минут. То есть если он едет из Новочебоксарска и пересел в Чебоксарах, то в течение 60 — 90 минут также бесплатно ездит с этим же билетом. Это в том случае, когда мы перейдём на регулируемые тарифы», — сказал Владимир Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии планируют провести транспортную реформу. На первом этапе это коснётся Чебоксарской агломерации. Радикальное изменение может пройти на маршруте Чебоксары — Новочебоксарск, где все автобусы предлагают заменить троллейбусами. Также транспортная реформа предполагает сокращение маршрутов и их перевод на регулируемые тарифы, введение единых проездных, включение бесплатных пересадок (60/90 минут).

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