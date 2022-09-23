Горловка, ДНР, , 10:23 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что новый обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 55 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).