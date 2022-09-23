Сеул, 23 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 20 сентября в Нью-Йорке со своими коллегами из Чехии, Польши и Филиппин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылками на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности и атомной энергетики.

В первую очередь Пак Чин встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. Представители двух стран договорились укрепить взаимодействие в сфере инвестиций, торговли, оборонной промышленности и атомной энергетики.

Пак Чин призвал поддержать южнокорейские компании, участвующие в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы». А также приложить усилия для укрепления сотрудничетва между Южной Кореей и ЕС.

Ян Липавский выразил надежду на то, что южнокорейские компании продолжат наращивать инвестиции в экономику Чехии, а также на расширение сотрудничества в отраслях будущего, включая батареи для электромобилей, водородное топливо, искусственный интеллект.

В тот же день глава МИД Южной Кореи встретился с польским коллегой Збигневом Рау. В ходе встречи были затронуты вопросы реализации плана сотрудничества в сферах атомной энергетики, инфраструктуры и оборонной промышленности.

Пак Чин также провел переговоры с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало. Стороны договорились укрепить отношения дружбы и сотрудничества, активно продвигая обмены на высоком уровне.

Глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи попросил правительство Филиппин поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030, а также проявить интерес к южнокорейским компаниям, желающих принять участие в проекте по закупке подводных лодок.