Донецк, 23 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 23 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:00 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики за прошедшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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