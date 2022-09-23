Париж, 23 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Согласно исследованию Брюссельского института Брейгеля, государства — члены Европейского союза выделили на меры по борьбе с ростом цен на сырьевые товары в общей сложности 450 млрд евро в период с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года, сообщает Le Figaro.

Администрация Липецкой области Энергетика

Из этой суммы 314 млрд евро выплатили для противодействия росту цен на электроэнергию, в частности для предоставления субсидий и снижения налогов. Франция ввела тарифный щит, продленный на 2023 год.

На первом месте Германия со 100,2 млрд евро, которая опережает Италию, потратившую 59,2 млрд евро. Франция занимает третье место с 53,6 млрд евро расходов. Это составляет 2,2% ВВП.

«Правительства с большим бюджетным пространством неизбежно будут лучше справляться с энергетическим кризисом, конкурируя со своими соседями за ограниченные энергетические ресурсы в зимние месяцы», — говорится в исследовании Брюссельского института Брейгеля.

Чтобы получить согласованный ответ от своих государств-членов, Европейский союз представил ряд предложений по ограничению роста цен на электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь посла России во Франции выразил разочарование тем, что Франция поддерживает киевский режим.