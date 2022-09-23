Курск, 23 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Около сотни добровольцев отправлены из военкомата Центрального и Сеймского округов Курска 23 сентября, сообщили в администрации города.

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Комплектование добровольцев и отправка их на сборы будет проводиться ежедневно.

«После прибытия в военные части с добровольцами проведут обучение и только после этого будет определено место службы», — сообщил военный комиссар Курска Игорь Ясько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военком Курска сообщил о большом числе добровольцев, которые являются в военкоматы без повесток.