Исламабад, 23 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Пакистан не исключает поставок сжиженного природного газа из России. Об этом заявила министр информации страны Марриум Аурангзеб.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

«Премьер-министр уделяет внимание всему необходимому для оказания помощи народу Пакистана, в том числе поставкам СПГ со всего мира независимо от того, откуда они идут», — подчеркнула в беседе с РИА Новости глава пакистанского ведомства.

Она добавила, что Исламабаду и Москве предстоит сформулировать параметры поставок российского СПГ в рамках рабочей группы.

Напомним, 15 сентября в Самарканде вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия проработает возможность поставок СПГ в Пакистан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук назвал Пакистан перспективным регионом для поставок российской нефти и газа.

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Он напомнил, что пакистанское правительство заинтересовано в подписании межправительственного соглашения с Россией об импорте СПГ для удовлетворения растущего спроса на газ. Кроме того, Москва и Исламабад заняты проектом «Пакистанский поток», протяженность которого составит 1,1 тыс. км, а пропускная способность 12,4 млрд кубометров газа в год.

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