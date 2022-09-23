Сакраменто, США, , 10:19 — REGNUM Жители американского штата Калифорния в скором времени смогут отправлять себя и своих близких после смерти на компост, соответствующий закон принят местным губернатором, сообщает 22 сентября The Hill.

Органические отходы планируют перерабатывать в компост Kaluga-poisk.ru

На этой неделе губернатор Гэвин Ньюсом подписал закон, предписывающий государственным чиновникам разработать к 2027 году правила для компостирования человека, процесса, известного как естественная органическая редукция.

Первым штатом, легализовавшим органическую редукцию вместо кремации или традиционного захоронения стад Вашингтон стал в 2019 году, за ним последовали Орегон и Колорадо в 2021 году.

Подобная практика также была легализована в начале нынешнего года американским штатом Вермонт. Соответствующий законопроект, разрешающий компостирование людей, был принят Ассамблеей и Сенатом этой весной штата Нью-Йорк. Губернатор Нью-Йорка демократ Кэти Хоукул еще не подписала законопроект.

В ходе этого процесса покойного помещают в специальный сосуд и покрывают смесью древесной щепы, люцерны и соломы, что позволяет смеси микробов разрушать тело.