Салехард, , 10:40 — REGNUM На Ямале реализуется инициатива «Благодарные потомки», вошедшая в число 150 идей, которые подали жители региона в рамках проекта «Чистый Ямал». На территории Нового Уренгоя волонтёры и школьники провели уборку городских мемориалов. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вечный огонь в Надыме Пресс-служба «Ростелекома»

«Молодёжный ресурсный центр» совместно с «Волонтёрами Победы» провели уборку территории у здания Совета ветеранов Великой Отечественной войны, а также высадили цветы. Помимо этого, были приведены в порядок могилы ветеранов на кладбище в районе Коротчаево. Отмечается, что на городском кладбище покоится около 60 фронтовиков и тружеников тыла.

Кроме того, всё лето помощь в проведении уборки оказывали участники молодёжного клуба «Ермак», которые убирали мусор в одноимённом сквере, следили за чистотой памятников защитнику Отечества, а также основателю посёлка Дмитрию Коротчаеву.

Мероприятия по приведению в порядок памятных мест летом проводились в Надыме и Надымском районе Ямала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оленеводы из бригады №5 из Биллингса (Чаунский район Чукотки) собрали несколько мешков с древесиной и металлоломом, которые вывезли на вертолёте.

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