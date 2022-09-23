Уфа, 23 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Центр позитронно-эмиссионной томографии открыли в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Компьютерная томография

Он сообщил, то данный центр был открыт в городе Стерлитамак.

«Новейшие технологии позволят нашим врачам качественнее проводить диагностику, как можно раньше выявлять новообразования и выбирать правильную тактику борьбы с болезнями. Это самые точные исследования при онкологии, которые делают лечение максимально эффективным», — пояснил глава региона.

Хабиров подчеркнул, что услуги в этом медицинском центре будут предоставляться по ОМС, бесплатно.

Он напомнил, что первый центр позитронно-эмиссионной томографии в Башкирии появился в Уфе несколько лет назад.

«Теперь Башкирия — единственный, кроме Москвы, регион России, где работают два таких центра», — сообщил он, добавив, что в Стерлитамаке также планируется создать центр лучевой терапии.

«В Уфе к строительству центра ядерной медицины приступает «Росатом», этот проект мы также обсудили на одном из наших инвестчасов. Будем активно развивать это направление. Оно востребовано и очень актуально», — сообщил Хабиров.