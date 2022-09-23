Луганск, , 10:17 — REGNUM В России проживают порядка 300 тыс. граждан Луганской Народной Республики (ЛНР), которые могут принять участие в референдуме по вопросу о воссоединении ЛНР с РФ на российской территории. Об этом 23 сентября рассказала журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.

ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

«Число наших граждан, которые проживают в настоящее время на территории Российской Федерации, — приблизительно где-то 300 тысяч. Потому, естественно, мы должны дать возможность всем принять участие в референдуме», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что жители республики в течение восьми долгих лет ожидали проведения референдума о воссоединении с Россией.