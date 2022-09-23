Минск, , 10:28 — REGNUM Двустороннее сотрудничество и ситуацию на Балканах обсудили главы МИД Белоруссии и Сербии Владимир Макей и Никола Селакович в ходе двусторонней встречи в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

«На встрече Владимира Макея с главой МИД Сербии обсуждены практические вопросы конструктивного двустороннего сотрудничества, ситуация на Балканах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что точки зрения сторон по широкому кругу вопросов традиционно совпадают, есть потенциал для наращивания взаимодействия.

Указано также, что Макей провёл ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами на «полях» 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Так, 21 сентября помимо встречи с Селаковичем состоялись его переговоры с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой, также Макей провёл встречу с коллегой из Венесуэлы Карлосом Фариа.

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