Сеул, 23 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Швейцарии Лулу Сун в четвертьфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Встреча продлилась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

Андрей Пронин ИА REGNUM Екатерина Александрова (Россия)

Александрова три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, две ошибки на подаче и 5 из 7 брейков.

В полуфинале турнира Александрова сыграет с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — Чжу Линь (Китай).