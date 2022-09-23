Биробиджан, 23 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Биробиджане готовность к отопительному сезону составляет 100%. Работы завершены как в теплоснабжающих организациях, так и в жилищном фонде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

xlibber Батарея отопления

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На городских котельных и Биробиджанской ТЭЦ завершается очистка воды с целью предотвратить коррозию нагревательных элементов. После этого в дома начнёт поступать тепло. В городе ждут, когда среднесуточная температура достигнет отметки ниже +8 градусов.

Пока в регионе тепло. В столице ЕАО отопление дают обычно в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в жилых домах и социальных объектах Благовещенска поэтапно включают отопление. Постановление о начале отопительного сезона подписано мэром города Олегом Имамеевым.