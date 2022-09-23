Донецк, 23 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Киевские боевики за сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 297 боеприпасов, сообщили 23 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ… (Выпущено) 297 единиц различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

В результате обстрелов были повреждены 15 домостроений, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.