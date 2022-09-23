Донецк, 23 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 55 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 23 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 193 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град»; артиллерия калибра 155, 152 и122 мм; минометы калибра 120 мм; танки и неуправляемые авиационные ракеты.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Калининский, Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Новоселовка, Ясиноватая и Макеевка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что формирование именных добровольческих отрядов Санкт-Петербурга «Кронштадт», «Нева» и «Павловск», для участия в специальной военной операции по защите Донбасса, завершено.