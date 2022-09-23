Тбилиси, , 10:11 — REGNUM Грузия заинтересована в том, чтобы стать частью нового транспортного коридора между Азией и Европой. Об этом заявил на сессии Генассамблеи ООН премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов, ИА REGNUM

«Мы хотим привлечь крупные иностранные институциональные инвестиции, реализовать проекты регионального значения, укрепить наши инфраструктурные возможности и таким образом стать настоящим мостом, соединяющим Восток и Запад», — сказал глава грузинского правительства.

Он отметил, что для этого требуется, чтобы в Закавказье стабилизировалась ситуация. Поэтому Грузия заинтересована в том, чтобы Армения и Азербайджан примирились.

Стоит отметить, что Грузия развивает транспортную инфраструктуру, в том числе строит дорогу из Тбилиси к границе с Россией в обход лавиноопасных участков, из-за которых зимой движение может останавливаться на несколько дней. Кроме того, Грузия заключила соглашения о свободной торговле с Китаем и Евросоюзом.

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