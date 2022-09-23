Москва, 23 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В настоящее время у жителей РФ на первый план выходит фактор накопления денежных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила профессор департамента логистики и маркетинга финуниверситета при правительстве РФ Ирина Меркулина.

AlexanderStein Ипотека

«Скорее всего, рост ипотеки осенью 2022 года окажется меньшим, чем был в августе. Осень не является периодом традиционных отпусков и у населения остается меньше времени на размышления об инвестировании накопленных денежных средств, — сказал она. — В данный момент времени на первый план выходит фактор накопления денежных средств. Ежегодное премирование, «тринадцатая» зарплата, приходится на конец года, и на принятие решения о том, чтобы взять ипотеку, будет влиять премиальная сумма. Сколько-нибудь заметного роста следует ожидать именно в конце 2022 года».

По ее словам, первостепенное значение будут играть факторы скидок.

«Также ключевую роль может сыграть введение новых видов ипотеки по льготной процентной ставке для определенных категорий граждан, имеющих хорошие показатели платежеспособности», — уточнила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России ставки по ипотеке снизились, и это стало стимулирующим фактором для потенциальных заёмщиков.