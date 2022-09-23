Москва, , 10:09 — REGNUM Уголовное дело в связи с обстрелом села Двулучное Белгородской области поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября в пресс-службе ведомства.

Воронка после обстрела ВСУ Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Село в Валуйском городском округе подверглось обстрелу накануне. В результате попадания снаряда есть разрушения домовладений. Жертв и пострадавших нет. Глава СК России по данному факту поручил провести комплекс следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате попадания снаряда возле одного из домовладений образовалась воронка радиусом 12 метров.