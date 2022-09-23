Ржев, Тверская область, 23 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Останки советских бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны, торжественно перезахоронили на мемориальном кладбище Ржева Тверской области 22 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ржевский мемориал

Накануне у Ржевского мемориала Советскому солдату состоялось закрытие международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». В экспедиции в этом году участвовали 450 поисковиков из 23 регионов России, Донецкой Народной Республики, а также ряда других государств. Подняты останки 483 солдат, 38 личных опознавательных знаков. Установлено 30 имен погибших.

Останки троих солдат идентифицированы и переданы на родину. Обретут вечный покой в родной земле Нургалей Юсупович Юсупов, 1914 года рождения из Татарской АССР, Алексей Матвеевич Ульянов, 1923 года рождения, из Селижаровского района Тверской области и Измаил Саберзанович Чанышев, 1922 года рождения, из Тамбовской области.

Также 22 сентября на Мемориальном кладбище Советских воинов в Ржеве состоялась панихида и торжественное захоронение в братской могиле останков поднятых поисковиками воинов. Рядом с Ржевским мемориалом советскому солдату по инициативе Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» заложена Аллея воинов-сибиряков и Аллея Славы из 300 кедров в память о героических защитниках Отечества.