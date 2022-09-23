Самара, , 10:10 — REGNUM Жители освобожденных территорий б. УССР смогут в Самарской области проголосовать на референдумах по вопросу вхождения Луганской, Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Самарской области.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что в регионе открыты участки для голосования в городах Самаре и Тольятти.

Отмечается, что с 23 по 26 сентября 2022 года голосование будет проходить вне помещений для голосования.

27 сентября 2022 года отдать свой голос на референдумах можно будет в помещениях для голосования в городе Самаре по улице Демократическая, 52, Дом отдыха «Дубки», а также в городе Тольятти по улице Мира, 77, гостиница «Звезда Жигулей».

Напомним, с 23 сентября по 27 сентября в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходят референдумы по вопросу вхождения этих регионов в состав России.