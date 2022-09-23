Париж, , 10:04 — REGNUM Нападающий ПСЖ Лионель Месси может вернуться в «Барселону» после чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Об этом 23 сентября сообщает Forbes.

Лионель Месси Origo.hu

По информации издания, 35-летний аргентинский футболист обсудил с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой своё вероятное возвращение.

Отмечается, что Месси заявил Лапорте, что сейчас сосредоточен на подготовке к ЧМ‑2022, но после него готов вернуться к вопросу.

Напомним, Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год, после чего перешёл в ПСЖ. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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