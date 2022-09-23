Монтевидео, , 10:04 — REGNUM Российская культура никуда не исчезнет, её невозможно запретить. Об этом заявил посол России в Уругвае Андрей Будаев.

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Он напомнил, что коллективный Запад развернул по всему миру русофобскую истерию, включая попытки запретить всё русское, любое культурное мероприятие, демонстрирующее отечественные достижения в области культуры, искусства, науки и спорта.

«Подобные усилия обречены на провал: российскую культуру невозможно запретить, она была, есть и будет оставаться в сердцах и умах миллионов и миллионов людей на нашей планете», — подчеркнул в беседе с РИА Новости российский дипломат.

Будаев рассказал, что на этой неделе в российском посольстве в Уругвае прошёл концерт русской классической музыки.

«Российское культурно-гуманитарное присутствие в Уругвае заметно и осязаемо», — констатировал посол.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки отменить русскую культуру и саму Россию тщетны, а те, кто думает иначе, не выучили уроков истории.