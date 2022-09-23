Москва, 23 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Москве с начала реализации программы реновации готовы к переселению 90,4 тыс. жителей из 531 пятиэтажки, из них почти 73 тыс. уже получили ключи от новых квартир, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

С начала 2022 года в Москве введено в эксплуатацию 29 новостроек площадью почти 340 тыс. кв. метров. Передано под заселение 39 новых домов площадью около 500 тыс. кв. метров.

По данным на конец сентября, в стадии проектирования находится 239 новостроек площадью 4,7 млн кв. метров. Ведётся строительство ещё 170 новых жилых домов по реновации площадью 2,8 млн кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала реализации программы реновации в Москве расселено 260 старых пятиэтажек.

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