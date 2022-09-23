Киевские каратели выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР
Луганск, 23 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Стаханову в Луганской Народной Республике, сообщили 23 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
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Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)
«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел в 06:15 (совпадает с мск) по населённому пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — говорится в телеграм-канале представительства.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.