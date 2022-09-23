Рязань, , 10:07 — REGNUM К 2025 году в Рязанской области планируют обеспечить сортировку мусора на 100%. Об этом вечером 22 сентября в социальных сетях сообщил губернатор Павел Малков.

На мусоросортировочном заводе Tambov.gov.ru

В регионе создадут комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Реализацию этого проекта губернатор обсудил с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.

«Требуется построить пять сортировочных комплексов, провести реконструкцию четырёх полигонов, создать участок компостирования, модернизировать два действующих объекта обработки. Выработаны конкретные решения, будем их реализовывать», — уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Эко Пронск» начал свою работу на территории Рязанской области в ноябре 2019 года.