Донецк, 23 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республики за сутки от обстрелов киевских карателей погибли семь мирных жителей, еще восемь пострадали, сообщили 23 сентября в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За минувшие сутки, с 08.00 22 сентября до 08.00 23 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще восемь мирных жителей получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 сентября киевские нацисты подвергли обстрелам город Горловка и населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.

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