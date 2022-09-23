Грозный, , 09:57 — REGNUM На Северном Кавказе в ближайшие дни ожидается похолодание. Синоптики предупредили о снеге в отдельных районах округа. Так, его стоит ожидать в горах Чечни, Ингушетии и в Кабардино-Балкарии в период с 23 по 24 сентября.

Первый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В горных районах Ингушетии и Чеченской Республики очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, в высокогорье снег», — говорится в сообщении пресс-службы «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

При этом в этих двух субъектах СКФО усилится ветер, его скорость будет достигать до 22-27 м/с. Температура воздуха ночью в высокогорных районах может опуститься до — 2.

Сильные дожди прольются в Кабардино-Балкарии, в горах они могут переходить в мокрый снег, а в высокогорье — в снег. Ливни ожидаются в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии, а также в отдельных районах Северной Осетии. Днем температура воздуха не будет превышать +11°. Лишь в Дагестане будет без осадков и с температурой до +19°.