Москва, , 10:15 — REGNUM Пекин не предпринимает какие-либо крупные шаги в военной сфере после недавних заявлений президента США Джо Байдена о возможной поддержке Тайваня. Об этом пресс-секретарь минобороны США бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил на регулярном брифинге.

Пентагон (сс) U.S. Department of Defense

«Мне не известно на данном этапе ни о какой деятельности, которую я бы охарактеризовал как из ряда вон выходящую», — сказал Райдер в ответ на вопрос о действиях материкового Китая в контексте ситуации с Тайванем.​​​​​​

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в интервью телекомпании CBS Байден заявил, что США окажут Тайваню военную поддержку в случае возможного «вторжения» со стороны Китая. При этом он заверил, что Вашингтон не собирается поощрять независимость острова. Его слова вызвали протест со стороны властей КНР.

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