Луганск, 23 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) в течение восьми долгих лет ожидали проведения референдума о воссоединении с Россией. Об этом 23 сентября заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Я хочу сказать, что этого дня мы ждали долгие восемь лет. Мы устали жить в неопределённости, под постоянными обстрелами, под постоянными притеснениями со стороны [Киева], со стороны их союзников», — сказал он в интервью RT, напомнив, что республика ведёт освобождение захваченных Киевом территорий Донбасса.

Также Пасечник отметил, что он надеется на то, что жители ЛНР придут на референдум и сделают на нём выбор в пользу воссоединения с Россией, что позволит республике обрести мир и спокойствие, а также вернуться в «родную гавань».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник обратился призывом к жителям республики ЛН) прийти на референдум по вопросу о воссоединении с Россией и отдать свои голоса за её светлое будущее.