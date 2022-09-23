Чебоксары, , 09:55 — REGNUM На межмуниципальном маршруте Чебоксары — Новочебоксарск, который считает самым проблемным в Чувашии, все семь автобусных маршрутов планируют заменить троллейбусными. Ожидается, что здесь будет курсировать до 90 троллейбусов с автономным ходом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил на сессии Госсовета Чувашии глава республиканского минтранса Владимир Осипов.

В салоне списанного московского троллейбуса Cap.ru

В ходе одного из вопросов министру транспорта задали вопрос о планируемых изменениях в рамках транспортной реформы на межмуниципальном маршруте Чебоксары — Новочебоксарск. Владимир Осипов сообщил, что будет создан государственный перевозчик, а полномочия муниципалитетов по перевозке пассажиров передадут на уровень республики.

«В связи с этим в документе транспортного планирования есть пункт отдельный: маршрут Чебоксары — Новочебоксарск. Со временем [данный маршрут] будем переводить полностью на городской электрический транспорт с автономным ходом. На сегодняшний день там семь маршрутов работают — всего около 200 автобусов, в основном малого класса.

Планируем всё-таки создать государственного перевозчика, часть маршрутов передать ему – три. И заменить автобусы на 80 – 90 троллейбусов. Но это произойдёт не сразу, это произойдёт поэтапно до 2025 года. Во всяком случае, сейчас отрабатываются вопросы: первый – приобретение самих троллейбусов, второе – конечно, создать единого перевозчика и полномочия передать на уровень республики», — пояснил глава минтранса Чувашии.

Напомним, что в Чувашии до конца 2022 года планируют утвердить документ транспортного планирования Чебоксарской городской агломерации. Речь идёт о шести муниципалитетах, включая Чебоксары и Новочебоксарск.

Как сообщало ИА REGNUM , январе 2020 года запустили троллейбусный маршрут между Чебоксарами и Новочебоксарсками, но проработал он три месяца и был закрыт после начала пандемии коронавируса. На данном маршруте курсировали четыре троллейбуса с автономным ходом и власти Чебоксар жаловались, что это принесло «колоссальный убыток» столичному троллейбусному управлению.

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