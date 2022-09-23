Бухарест, 23 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В районе крупнейшего бальнеологического черноморского курорта Румынии — Эфорие на юго-востоке страны была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Об этом 23 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Sochiadm.ru Пляж

По предварительным данным, боеприпас обнаружили члены экипажа земснаряда в ходе работ по расширению пляжа.

Согласно официальной информации, опасная находка извлечена из воды и доставлена на одну из расположенных неподалеку военных баз, где была уничтожена.

Напомним, в течение последнего года в районе Эфорие было найдено более 10 плавучих мин и авиационных снарядов.