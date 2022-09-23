Санкт-Петербург, 23 сентября 2022, 09:58 — REGNUM Формирование именных добровольческих отрядов Санкт-Петербурга «Кронштадт», «Нева» и «Павловск», для участия в специальной военной операции по защите Донбасса, завершено. Об этом стало известно после заседания городского правительства.
Напомним, формирование добровольческих отрядов для отправки на специальную военную операцию (СВО) велось с июня. Петербуржцы могли заключить контракты на срок не менее полугода и получить за это единовременную выплату в 300 тыс. рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 21 сентября президент России объявил о начале частичной мобилизации населения. Предполагается, что в первый этап будет набрано порядка 300 тыс. мобилизованных.