Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Формирование именных добровольческих отрядов Санкт-Петербурга «Кронштадт», «Нева» и «Павловск», для участия в специальной военной операции по защите Донбасса, завершено. Об этом стало известно после заседания городского правительства.

Mil.ru Военнослужащие призыва ВС РФ

Напомним, формирование добровольческих отрядов для отправки на специальную военную операцию (СВО) велось с июня. Петербуржцы могли заключить контракты на срок не менее полугода и получить за это единовременную выплату в 300 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 21 сентября президент России объявил о начале частичной мобилизации населения. Предполагается, что в первый этап будет набрано порядка 300 тыс. мобилизованных.