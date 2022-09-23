Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов, который попросил мобилизовать его, несмотря на депутатскую бронь, призвал российских мужчин проявить свои лучшие качества. Об этом депутат написал в своих социальных сетях.

Assembly.spb.ru Виталий Милонов

Ранее стало известно, что Милонов готов присоединиться к частичной мобилизации. Об этом заявили и другие депутаты Госдумы от «Единой России»: Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов и Сергей Сокол.

Милонов отметил, что защита Родины — это священный долг мужчины. В укор «диванным критикам» и тем, кто не стесняется в выражениях, он напомнил, что не уклоняется от призыва.

«Я многодетный отец, депутат Госдумы — и не отсиживаюсь. Чего и вам желаю — дела ратные совершать на благо Отчизны. Сейчас отличное время, чтоб проявить себя. Шанс дан. Действуйте, мужчины», — написал депутат.

Он также выложил в своих аккаунтах видеозапись, на которой, вместе с другими бойцами, совершает выстрел из артиллерийского орудия со словами: «За Россию — огонь».