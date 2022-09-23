Саратов, , 10:07 — REGNUM Голосование на референдумах по воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонских областей с Российской Федерацией началось 23 сентября в Саратовской области. Об этом сообщает областной избирком.

В Саратовской области проходит голосование на референдумах по воссоединению с Россией T. me/ikso64

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С 23 по 26 сентября члены избирательных комиссий будут работать в выездном формате для обеспечения возможности сделать свой выбор гражданам, которые не могут прибыть в помещение для голосования. 27 сентября голосование организуют в избирательных участках.

Граждане Луганской Народной Республики, жители Херсонской и Запорожской областей смогут принять участие в референдуме в санатории-профилактории «Сокол» города Саратова.

Гражданам Донецкой Народной Республики предоставят возможность проголосовать в оздоровительном центре «Ударник» села Шумейка Энгельсского района.

Ранее ИА REGNUM сообщало, во всех четырех регионах голосование продлится до 27 сентября включительно. Руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонских областей приняли решения о проведении референдумов после обращения общественников.

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