Баку, , 09:52 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана обвинило вооружённые силы (ВС) Армении в обстрелах позиций на границе. Заявление 23 сентября распространяет пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, обстрелы якобы начались вечером 22 сентября и продолжались с перерывами до 08:30 (7:30) 23 сентября.

«Подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбине Кельбаджарского района, а также Тезекенд Дашкесанского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что азербайджанские военнослужащие в ответ принимали необходимые меры.

Напомним, ранее в минобороны Армении обвинили ВС Азербайджана в обстрелах армянских позиций из стрелкового оружия.

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