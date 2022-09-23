Баку, 23 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана обвинило вооружённые силы (ВС) Армении в обстрелах позиций на границе. Заявление 23 сентября распространяет пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным ведомства, обстрелы якобы начались вечером 22 сентября и продолжались с перерывами до 08:30 (7:30) 23 сентября.

«Подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбине Кельбаджарского района, а также Тезекенд Дашкесанского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что азербайджанские военнослужащие в ответ принимали необходимые меры.

Напомним, ранее в минобороны Армении обвинили ВС Азербайджана в обстрелах армянских позиций из стрелкового оружия.