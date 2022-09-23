Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей быв. УССР с 23 по 27 сентября смогут отдать свои голоса на референдуме по вхождению этих регионов в состав России на четырех участках в Ленинградской области, сообщили 23 сентября в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

«Наша задача как органов власти состоит в том, чтобы обеспечить возможность выразить свое волеизъявление в дни референдума всем желающим жителям народных республик и освобожденных территорий, вынужденно покинувшим регион голосования и находящимся на территории Ленинградской области. Уважая право людей на свое мнение, свой выбор, право на самоопределение и право на свободное будущее, Российская Федерация, Ленинградская область окажет необходимое содействие в организации процесса голосования», — сказала вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк.

В Ленинградской области организованы четыре избирательных участка в городах: Всеволожск на Колтушском шоссе, 138; Кингисепп на проспекте Карла Маркса, 2А; Гатчина на улица Карла Маркса, 44; Тихвин, 4 микрорайон, 42. По данным ИА REGNUM, в референдуме в Ленобласти могут принять участие около 9,6 тыс. человек, прибывших из Донбасса и регионов бывшей УССР.

Добавим, что проведением голосования занимаются участковые комиссии референдумов соответствующих республик и областей. Поэтому по вопросам участия в референдуме можно обращаться по следующим телефонам кол-центра зарубежных избирательных комиссий: (812) 4 924 006, 4 929 634, 4 962 370 (с 08:00 до 20:00 мск).