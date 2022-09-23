Оренбург, , 09:50 — REGNUM В Оренбургской области началось голосование на референдумах по воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщает облизбирком.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего на территории региона открыто четыре избирательных участка. Они будут работать с 23 по 27 сентября. Проголосовать граждане смогут с 10:00 до 14:00 по местному времени.

Первые граждане уже проголосовали. Один из них — 58-летний мужчина — находится в Оренбурге с мая. Сам он из Мариуполя, там получил ранение.

«Мы очень устали, хочется, чтобы всё это поскорее закончилось, поэтому я участвую в референдуме, — рассказал гражданин.

Глава облизбиркома Евгения Ивлева отмечает, что в муниципалитетах также работают выездные группы комиссий референдума. Ним предоставлено необходимое технологическое оборудование.

«Мы постоянно с ними на связи и по всем вопросам оказываем содействие», — отметила Евгения Ивлева.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы проводятся с 23 по 27 сентября.