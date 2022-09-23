Элиста, 23 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Калмыкии организована работа избирательных участков для голосования на референдумах о воссоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском избиркоме.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«На избирательном участке [вынужденным переселенцам] надо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей. Референдумы пройдут в период с 23 по 27 сентября 2022 года», — уточнили в избиркоме.

Также работает горячая линия избирательной комиссии Калмыкии: 8(847)22-4-05-76.