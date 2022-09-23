Петропавловск-Камчатский, , 09:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, поддержавший проведение референдумов по воссоединению Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, чувствует свою ответственность за проживающих там людей, а большинство граждан России разделяют с ним эту ответственность, считает старший специалист по работе с молодежью КГАУ «Дворец молодежи» в Петропавловске-Камчатском Александр Калюжный.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Владимир Путин незамедлительно отреагировал на их просьбы о проведении референдума. Глава нашего государства чувствует свою ответственность за людей, проживающих на данных территориях и считает их такими же родными, как и российский народ. Эту ответственность с ним разделяет и абсолютное большинство граждан нашей страны. Мы уже защищаем эти территории, но после вхождения их в состав России мы будем делать это уже в ином качестве — защищая своих людей, свои земли и свои границы», — сказал Александр Калюжный.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке для прибывших в край жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября будут работать четыре избирательных участка, на которых они смогут отдать свой голос в референдумах по воссоединению с Россией.