Мытищи, Московская область, 23 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА

В составе СКА шайбы забросили нападающие Дмитрий Яшкин, Марат Хуснутдинов, Захар Бардаков, Валентин Зыков, Александр Волков и Никита Комаров. У «Куньлуня» отличились форвард Гарет Хант, защитники Кайл Вуд и Дмитрий Костенко.

СКА одержал девятую победу подряд на старте сезона 2022/23.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 18 очков. «Куньлунь» идёт на десятом месте в Западной конференции с семью очками.

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