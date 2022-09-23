Симферополь, 23 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Пять участков для голосования на референдумах по вопросу воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей открыты в Крыму с 23 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«С 23 по 27 сентября в республиках и двух освобожденных территориях началось голосование. Образованные зарубежные территориальные комиссии определили для Крыма пять участков. Люди, имеющие отношения к этим территориям смогут проголосовать», — приводит «Крым 24» комментарий председателя избирательной комиссии Крыма Михаила Малышева.

Как сообщало ИА REGNUM, участки для голосования подготовлены в Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Джанкое. Наибольшее число участков предусмотрено для жителей ДНР, участки для жителей ЛНР, Запорожской и Херсонской областей открыты только в Симферополе.