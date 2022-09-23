В Россию прибыли ещё 18 тыс. жителей Донбасса и б. УССР
Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Россию за сутки прибыли более 18 тыс. жителей Донбасса и бывш. УССР. Об этом 23 сентября сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Александр Погожев ИА REGNUM
МЧС помогает встречать беженцев
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля в связи с наплывом беженцев действует режим ЧС.