Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Россию за сутки прибыли более 18 тыс. жителей Донбасса и бывш. УССР. Об этом 23 сентября сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля в связи с наплывом беженцев действует режим ЧС.