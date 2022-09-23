Вашингтон, 23 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Решение о возможности поставить беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle в ответ на запрос Киева пока не принято. Об этом пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил 22 сентября в ходе брифинга.

U. S. Army БПЛА MQ-1C Gray Eagle

Представители киевского режима «просили Gray Eagle, заинтересованы в Gray Eagle», отметил он. Минобороны США рассматривает вопросы, затрагивающие «защиту технологий» и «выживаемость [аппаратов] в зоне боевых действий», а также влияние таких поставок на «боеготовность собственных сил».

«Никаких решений относительно этого принято не было», — сказал Райдер о поставках дронов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о просьбе членов Конгресса США передать Киеву MQ-1C Gray Eagle и другие современные аппараты.

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